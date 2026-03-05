米国とイスラエルによるイランへの共同攻撃で爆発が報告されたテヘラン中心部（2026年3月1日、写真：alamPi／ABACA／共同通信イメージズ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]米製長距離自爆ドローンが初陣、目標500カ所を初日で破壊した猛攻の中身2月28日（米東部時間）、アメリカのトランプ大統領はついにイランへの全面攻撃に踏み切った。トランプ氏が「エピック・フューリー（Epic Fury＝壮絶な怒り）」と名付けた爆