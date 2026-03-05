ペンタゴンで記者会見するピート・ヘグゼス米国防長官＝4日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は4日の記者会見で、対イラン軍事作戦の報道を巡り「メディアはただトランプ大統領を悪く見せたいだけだ」と攻撃した。米兵6人の死亡を念頭に置き「ドローン数機が突破したり悲劇的なことが起きたりすると、トップニュースになる」と不満を漏らした。米軍が地上部隊を派遣せずにイランの空域と水路を掌