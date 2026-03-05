『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の最新興収が発表された。公開228日間で観客動員2715万6508人、興行収入397億1077万400円を記録した。歴代興収ランキングは国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）に続き、2位にラインクインしている。【画像】怖すぎる！配布される新たな特典『猗窩座のクリアスタンド』また、今春に終映す