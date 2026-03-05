◇オープン戦ヤクルト3―1ソフトバンク（2026年3月4日みずほペイペイD）酔いしれるような球筋だった。ヤクルトの先発・下川が、味わい豊かな「ボージョレカーブ」で開幕ローテーション入りを猛アピールした。「全体的に緩急を使えました。ゾーン勝負ができたので、よかったです」下手投げの2年目右腕が、昨季日本一のソフトバンク打線を相手に先発。3回を投げ、柳町のソロのみの1安打1失点で3三振を奪う好投を見せた。