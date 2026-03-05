なぜ、腸の状態が健康に影響するのか。『「免疫力が強い人」の習慣、ぜんぶ集めました。』（青春出版社）を監修した内科医の工藤孝文さんは「人間の腸には、体内の免疫細胞の6〜7割が集まっている。腸内環境が悪くなれば、免疫力が落ちて病気になりやすくなり、がん細胞を攻撃する力も弱まってしまう」という――。■腸内に6〜7割集まる体の免疫細胞毎日のお通じが順調で、おならも臭くない。そんな人の腸内環境は、とても良好に保