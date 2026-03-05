前編記事『「中居正広騒動」から１年あまり…フジテレビはなぜ対応を間違えたのか【民放テレビ局の元編成マンが徹底分析】』より続く。「答え合わせをさせていただきたい」日本テレビと一連の国分騒動の経緯と対応について再度、整理する。2025年6月20日、日本テレビ放送網は記者会見を開き、元TOKIOの国分太一について、過去に重大なコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとして、出演していた番組『ザ！鉄腕！