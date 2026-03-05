米国とイスラエルの軍事作戦により、イランの最高指導者ハメネイ師が殺害された。なぜトランプ大統領は他国のトップを抹殺するという行動に出たのか。日本経済新聞編集委員兼論説委員の田中孝幸さんは「その底流には、米国と共に作戦を遂行したイスラエルが置かれている地政学的事情がある」という――。※本稿は、田中孝幸『世界を解き明かす地政学』（日本経済新聞出版）の一部を抜粋、加筆・再編集したものです。写真＝ゲッティ