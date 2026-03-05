北欧好きをこじらせて、ついにかの地への移住を果たしたコミック作家、週末北欧部chikaさん。そこで出会ったのは、「学び」によって人生を耕す人々と、それを後押しする社会。学びをとおして“世界の見え方”が更新され、新しい人生が形作られてゆく――そんな「学びの先にあったもの」を見つめるエッセイです。（毎月第1水曜日更新）※NHK出版公式note「本がひらく」の連載「learn learn FINLAND ――北欧で