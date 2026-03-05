NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」のモデルの小泉八雲は、晩年に東京帝国大学文科大学で英文学を講じた。彼の跡にその授業を受け継いだのが、夏目漱石だった。東京大学名誉教授の平川祐弘さんは「なにかと先輩の後塵を拝さねばならぬ漱石の居心地の悪さがあった」という――。※本稿は、平川祐弘『小泉八雲』（河出文庫）の「第二章 子供を捨てた父」の一部を再編集したものです。※平川祐弘の（祐）は正しくは「示」に「右」の旧