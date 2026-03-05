修学旅行で仲良くないグループに入りました〈２〉（隠木鶉、ＢｅＬｕｃｋ文庫）修学旅行で仲良くないグループに入りました（隠木鶉、ＢｅＬｕｃｋ文庫）超かぐや姫！（桐山なると/スタジオクロマト/スタジオコロリド、ファミ通文庫）木挽町のあだ討ち（永井紗耶子、新潮文庫）プロジェクト・ヘイル・メアリー 〈上〉（ウィアー，アンディ/小野田和子、ハヤカワ文庫ＳＦ）一次元の挿し木（松下龍之介、宝島社文庫）方舟（夕木春央、