午後10時まで残業するリーダーのチームと、いつも定時で帰るリーダーのチーム。どちらが高い業績を上げているのか？ 両者が部下を評価する基準の違いとは？『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣』の著書がある石川和男氏が、トヨタの生産方式にも通じる「ムダのない働き方」の本質を明かす。仕事が速いリーダーが重視しているもの仕事が大好きなB課長は、いつも午後10時まで会社に残って残業していました。部下たちも