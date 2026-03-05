つい最近まで日米の株式市場が目まぐるしく史上最高値を更新する中、その相場はあたかも高所恐怖症で震えるかのように神経質な上下動を繰り返してきた。ほんの些細な情報、ちょっとした切欠（きっかけ）、あるいは信頼性に足るのかも怪しいような情報が株価を大きく変動させる要因になり得るのだ。先週の月曜日、米国のダウ平均は800ドル以上も下落したが、その引き金となったのが、比較的無名の金融調査会社が出した「AIと産業・