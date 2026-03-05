なぜか今年はご欠席のウラ事情3月1日、三笠宮𥶡仁親王妃家の当主・信子さまは第97回宮様スキー大会国際競技会の賜杯授与式に参列された。「この大会は毎年2月下旬から3月上旬にかけて、札幌市周辺で開催される国際スキー連盟公認の競技会。バイアスロンなら『常陸宮杯』、男子スラロームなら『高円宮杯』といったように、それぞれの競技が各宮家の宮号を冠しています。昨年3月の授与式には、三笠宮家の当主で長女の彬子さま