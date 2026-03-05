「高市ブーム」で自民党の新人が大量当選空前の高市ブームで大勝を果たした自民党ですが、比例単独の新人候補だけで27人、その多くが当選を果たして、候補者が足りずあまった議席が他党にまわるという珍現象さえおきました。今回の比例単独の新人たちが、いかに党からも期待されていなかったかは、自民党のHPをみても、わかります。比例上位の候補は写真も政策や事務所の連絡先が掲載されていますが、名前だけで写真も政策もなにも