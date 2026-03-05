日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）対策とは何をすることかインフラの診断を終えると、次に対策のフェー