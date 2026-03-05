ＷＢＣ開幕を前に、那須どうぶつ王国（栃木県・那須町）の占いインコとして人気を集めるヨウム「オリビア」が日本代表の１次ラウンドを３勝１敗で通過すると予想した。同園によると、オリビアは世界一になった２３年の前回大会で全試合で勝敗を的中。今回は韓国戦に敗れると予想した。占い終了後に同園の担当者は「今回オリビアはいつもより少し悩んでいる場面が多かったですが、迷いなく国旗を選んでいました。大会が盛り上が