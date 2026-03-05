第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日に開幕する。２連覇を狙う侍ジャパンに対し、他チームのメンバーも強力だ。米国、ドミニカ共和国、ベネズエラなどは、メジャーリーガーのスター選手をズラリと並べる。真の世界一を決める大会は１７日（日本時間１８日）に米マイアミで決勝戦が行われる。前回大会決勝で日本に惜敗した米国は過去最強の“ガチ構成”で臨む。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度