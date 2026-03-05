◆オープン戦ドミニカ共和国４―４タイガース（４日、ドミニカ共和国サントドミンゴ＝キスケージャスタジアムフアンマリシャル）ドミニカ共和国のフアン・ソト外野手（メッツ）が、地元ドミニカ共和国で開催されたタイガースとのオープン戦に「３番・左翼」でスタメン出場。代表１号となるソロ弾など２安打３打点の活躍を見せた。試合は４―４で引き分けた。ナインは米フロリダ州マイアミに移動し、６日（日本時間７日）のＷＢ