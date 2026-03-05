◆オープン戦ロッキーズ―米国（４日、米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールズアットトーキングスティック）昨季限りで現役を引退し、米国代表に招集された元ドジャースのレジェンド左腕クレイトン・カーショーが、３―１の４回から２番手で登板し、２／３回で１安打２失点１四球だった。追加招集され３回を１失点で抑えたヤーブローの後を受けて、４回先頭から２番手で登板。先頭のモニアクに、高めに外れるス