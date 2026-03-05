突然ですが、「FBI」の正式名称知っていますか？ニュースで耳にしたことがある…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Federal Bureau of Investigation（連邦捜査局）」でした！FBIとは「Federal Bureau of Investigation（連邦捜査局）」の略称です。アメリカ合衆国の司法省に属する捜査機関で、国内の重大犯罪やテロ対策、スパイ活動の摘発などを担当しています。日本でいう警察に近い役割を持ちますが、州をまたぐ広域