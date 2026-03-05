小・中・高校生の子どもを持つ親にとって、3月は進級・進学を控えて出費がかさむ時期。学年が上がるにつれて習い事代や塾代が高くなったり、春期講習があったりと、「想定していたよりお金がかかる……」と感じている人は少なくないはずです。教育費は「聖域」だと言われますが、結局のところ、いくら心積もりをしておけばよいのでしょうか？ そして少しでも出費を抑えるにはどうすればよいのでしょうか？ 今回は、そんな「教育費