2020年以降生産のグーグル搭載車が対象ボルボは今週から「史上最大規模の無線（OTA）アップデート」の展開を開始した。世界中の約250万台に新たなインフォテインメントが無償でインストールされる。【画像】グーグル・ジェミニ搭載！ 新世代ミドルサイズSUV【ボルボEX60を詳しく見る】全32枚対象となるのは、グーグルのアンドロイド・オートモーティブOSを搭載し、2020年以降に生産されたボルボ車だ。『EX30』や『EX60』といった