アーセナル戦で倒れ込むブライトンの三笘薫＝4日、ブライトン（ロイター＝共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで4日、ブライトンの三笘薫はホームのアーセナル戦に先発し、左足首付近を痛めて前半限りで退いた。チームは0―1で敗れた。