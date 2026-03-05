世界に衝撃を与えたイラン攻撃。米国トランプ大統領は作戦の成功を誇らしげに語るが、国内ではトランプの熱狂的支持層から「裏切り的行為だ」と批判が飛び交っている。一体何が起きているのか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏は「この攻撃の本当の勝者はトランプでもアメリカでもない」と指摘する。 【画像】イラン攻撃で「ひとり勝ち」した人物 イスラエルの戦略に引きずり込まれた米国 2月28日、米国とイス