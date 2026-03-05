＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇4日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞ヤマハが6月を最後にゴルフ用品事業を終了すると発表したのが2月4日。理由は近年の競争激化、為替変動、原材料の高騰だったが、1982年に参入した国内メーカーの撤退にゴルフ界には衝撃が走った。契約プロにとっても寝耳に水だったようで、昨季メルセデス・ランキング32位で2年ぶりにシードを復活させた永井花奈も「ニュースで初めて