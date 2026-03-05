ブルペンで投球練習するアストロズ・今井＝ウェストパームビーチ（共同）【ウェストパームビーチ（米フロリダ州）共同】米大リーグは4日、各地でキャンプが行われ、アストロズの今井はフロリダ州ウェストパームビーチでブルペンに入り、13球を投げた。オープン戦の日本選手出場はなかった。