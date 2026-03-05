【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は4日、トルコのフィダン外相と電話会談し、イランの弾道ミサイルがトルコ領空へ飛来したことについて「主権国家の領土への攻撃は受け入れられない」と非難した。トランプ政権がトルコを全面的に支援すると訴えた。国務省が発表した。トルコに飛来したミサイルは東地中海に配備されていた北大西洋条約機構（NATO）の部隊が撃墜。両外相は連携を継続することを確認した。ルビオ氏は4日、サ