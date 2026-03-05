【モデルプレス＝2026/03/05】テレ東では4月17日より、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時〜※初回15分拡大）を放送することが決定。主演は俳優の濱田岳が務め、恋人役を石井杏奈、バディ役を鈴木伸之が演じる。【写真】主人公＆ヒロインが密着「刑事、ふりだしに戻る」原作◆濱田岳主演「刑事、ふりだしに戻る」放送決定原作は「財閥復讐」「ディアマイベイビー」「ひと夏の共犯者」（テレ東）に続き、テレ東×アミ