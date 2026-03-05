【モデルプレス＝2026/03/05】小説家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の傑作小説『国境』が実写映画化決定。俳優の伊藤英明と染谷将太が主演を務める。【写真】伊藤英明＆染谷将太主演映画の初解禁映像◆小説「国境」が実写映画化決定映画化もされた「後妻業」をはじめ、数多くの作品を送り出す、小説家・黒川の大ヒット作“疫病神”シリーズ。大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー2人が