「キム・ヨナ2世」とも呼ばれている、韓国フィギュアスケート女子の李海仁（イ・ヘイン）選手（20）が、2026年3月3日にインスタグラムを更新。近影を公開した。ピンクのトップス姿で李選手はインスタグラムで、ピンクのトップスを着た写真を公開。競技中とはうってかわって、ロングヘアーを下ろし、ナチュラルな印象だ。コメント欄には「とってもとってもかわいいです 自撮りもっとください」「お姫様だよ〜」「ヘイン、今日はピン