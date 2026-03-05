あなたの寿命は「アルブミン値」で決まる アルブミン値の低下は、さまざまな健康上の問題を引き起こす原因になります。さらに近年の研究から、アルブミン値は、その人がどれくらい元気に長生きできるか、つまり「生存率」にも大きく関わっていることが分かってきました。 群馬県および新潟県に在住する70歳以上の約1150人を対象に、東京都健康長寿医療センター研究所が行った調査では、アルブミン値が低い人ほど、認知