【痩せないNG習慣を見直す】少量ならOKと思い込み強いお酒を飲む お酒はアルコール度数が高いほど吸収スピードが速くなり、それだけ肝臓に負担がかかります。 厚生労働省が定めた「飲酒ガイドライン」によると、1日の飲酒量の目安は純アルコール量で男性が40g、 女性が20gとされています。ビールのロング缶1本（500m） で20gだから……お酒好きの方は少なくて愕然とするかも。