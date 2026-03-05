丸亀警察署 4日午後9時半ごろ、丸亀市田村町の路上でバイクとトラックが正面衝突しました。この事故でバイクを運転していた丸亀市の17歳の男子高校生が病院に搬送されましたが、死亡しました。警察によると、事故当時、男子高校生が運転するバイクは道路を逆走していたということです。警察は、なぜ逆走していたのか、どこから逆走していたのかなどを調べています。