福岡市東区の貝塚公園のシンボルともなっている様々な乗り物。公園の大規模な再整備に伴い、福岡市は乗り物の一部を無料で引き取ってくれる人を募集しています。 貝塚公園の園内には、蒸気機関車や飛行機など多くの乗り物が展示され、長い間、子どもたちに愛されてきました。そんな乗り物が。■福岡市 みどり運営課・小山雅之 課長「貝塚公園のリニューアルに伴い、一部の乗り物をもらってくれる人を公募しています。」20