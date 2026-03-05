イラン情勢絡みのドル高が一服ドル円は一時１５６円台まで下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、イラン情勢絡みのドル高が一服し、ドル円も戻り売りに押された。一時１５６円台まで下落する場面も見られていた。イランが本日も、米軍基地がある他の中東諸国に攻撃を実施するなど、依然として情勢は混沌としているものの、本日の市場は一服していた。原油相場が一時７３ドル台まで下げていたことも一服感に繋がっていた