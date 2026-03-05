特殊詐欺の被害を防いだ家電量販店の従業員などに警察から感謝状が贈られました。 大分県大分市のケーズデンキわさだタウン店に勤務する間所有佳里さんと本田浩一さんは2026年1月、来店した60代の女性が電子マネーの種類について尋ねたことを不審に思い店長に相談、その後警察に通報し被害を未然に防ぎました。 女性のSNSには「宝くじが当選した。受け取るためには金が必要」という趣旨のメッセージが届いてい