豊後大野警察署 大分県内に住む70代の会社役員の男性から現金1000万円をだまし取った疑いで警察は現金の受け取り役とみられる47歳の男を逮捕しました。 逮捕された宮城県の会社員、金子好美容疑者はSNSで男性に投資を持ちかけ、2025年12月、証券会社のスタッフになりすまして豊後大野市内の駐車場で男性から現金1000万円をだまし取った疑いです。 警察は金子容疑者の認否を明らかにしておらず、ほかにも仲間がいるとみて調