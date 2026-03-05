大分県内のガソリン価格 中東情勢の緊迫化の影響が徐々に広がっています。 大分県内の最新のレギュラーガソリンの価格が4日発表され3週連続で値上がりとなりました。 アメリカ・イスラエルがイランを攻撃し緊迫化する中東情勢。エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡は封鎖が表明されていて原油価格の高騰が懸念されています。 こうした中、2日時点の県内の最新のレギュラーガソリンの平均販売価格は