歓送迎会シーズンを迎えた大分県大分市都町で火災予防の意識を高めようと消防と警察などが初めて夜間の特別査察を行いました。 大分市都町 特別査察は春の全国火災予防運動にあわせて消防と警察、大分市の開発建築指導課などが初めて合同で実施し、営業時間帯の都町のビル20棟が対象です。これらのビルには階段が1つしかなく火災が起きた時は避難が困難になる可能性があり、3日夜は避難経路が確保されてい