大分県は4日、野球場なども含めた今後のスポーツ施設の整備について2026年度から有識者による委員会を立ち上げて検討を始める方針を示しました。 ◆佐藤知事（県議会）「経済や観光、スポーツなど幅広い分野の有識者で構成するスポーツ施設整備検討委員会を新年度に立ち上げて、多角的な視点から議論を深めて県としての整備方針を示せるように取り組む」 佐藤知事 これは4日の県議会で自民党