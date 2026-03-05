大分バスは4月からのダイヤ改正を発表しました。 大分市内の路線バスが減便されていて土曜日はおよそ1割の減便となっています。 4月から減便されるのは大分市中心部と明野団地や城南団地などを結ぶ路線で減便率は年間で4.9パーセントです。 テレビ大分 土曜日では現在1日618便の運行が、552便となり、およそ1割の減便となっています。 また、大分市中心部を出発する最終便の時刻繰り上げも予定されてい