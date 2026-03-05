2025年行われた4人制サッカーの全国大会で優勝した小学生チームが大分県別府市の長野市長を表敬訪問しました。 別府市役所を訪れたのは、市内のサッカークラブ「スマイスセレソン」の選手で作るmorochan'sのメンバー5人です。 別府市役所 5人は、2025年12月、東京などで行われた4人制サッカー「4v4」の全国大会に出場し、見事、優勝しました。 日本代表などで活躍した本田圭佑さ