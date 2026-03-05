大分県大分市の県道交差点で2月、大型トラックと衝突しごみ収集車を運転していた男性が死亡した事故で警察は4日トラック運転手を危険運転致死の疑いで逮捕しました。 危険運転致死の疑いで逮捕されたのは日出町藤原のトラック運転手川口哲弘容疑者43歳です。 大分市の事故現場 警察によりますと、川口容疑者は2月21日の午前3時ごろ大分市西浜の県道でトラックを運転中、赤信号を無視し重大な危険を生じさせる速