受験シーズン真っ只中ですが受験生はもちろん日々、忙しくて疲れているという方々も含め「睡眠」は大事です。 睡眠の質について関心が高まる中今、注目されているのが「リカバリーウェア」。 大分県内でも人気が高まっています。 ハンズ大分店 健康な生活を送る上で欠かせない睡眠。 厚労省によりますと成人の適正な睡眠時間は6時間以上が目安となっていますが達していない人は男性が36.2％女性が