餃子の王将は、日頃の利用への感謝を込めて「2026大感謝祭」を、きょう3月5日と6日の2日間限定で開催する。期間中は、各種割引処理後の会計金額が税込500円ごとに「税込250円割引券」を1枚進呈する。【写真】餃子の王将「野菜煮込みラーメン」も登場割引券の配布は3月5日、6日の2日間。有効期間は2026年3月7日から4月30日まで。割引券がなくなり次第終了となる。実施店舗は全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」（一部店舗を除