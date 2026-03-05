アメリカのトランプ政権はFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長にウォーシュ元理事を指名する人事を正式に決め、議会上院に通知しました。4日、ホワイトハウスが明らかにしたもので、議会上院に関連する書類を送付したとしています。今回の人事案は議会での承認が得られ次第、ウォーシュ氏がFRBの理事に就任し、その後、5月15日で任期切れとなるパウエル議長の後任として、次の議長に就任するというものです。ただ、議会では与党・共