札幌市内の民泊施設で、日本人女性による１３、１４日の宿泊予約が増加している。同市豊平区の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で１３〜１５日に開かれる人気アイドルグループ「嵐」の活動終了前公演の影響とみられる。平均宿泊単価も通常の約３倍に高騰しているが、ほぼ満室だという。市内を中心に民泊施設を運営する「コハビホーム」が２月２６日に発表した宿泊状況によると、１３、１４日は、同社が運営する市内全