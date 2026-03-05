伊藤英明と染谷将太のW主演で黒川博行の小説『国境』の実写映画化が決定。井筒和幸が監督を務める。 参考：『リブート』伊藤英明に抱く“違和感の正体”合六と同じセリフが暗示する真北の二面性 原作は、『後妻業』などで知られる黒川の“疫病神”シリーズの一作。大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー2人が悪党を相手に暴れ回るこのシリーズはすでに7作品