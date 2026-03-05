プレミアリーグ 25/26の第29節 ブライトンとアーセナルの試合が、3月5日04:30にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。 ブライトンは三笘 薫（MF）、ジョルジニオ・ルター（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、エベレチ・エゼ（FW）らが先発