プレミアリーグ 25/26の第29節 マンチェスター・シティーとノッティンガム・フォレストの試合が、3月5日04:30にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、フィル・フォーデン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジ